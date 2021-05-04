أظهرت لقطات لكاميرا مثبتة فى شاحنة أمنية مخصصة لنقل الأموال بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، محاولة عصابة من اللصوص المسلحين استيقافها لسرقة النقود خلال مطاردة وإطلاق النار على المركبة المضادة للرصاص، الأسبوع الماضي.وأوضح المتحدث باسم الشرطة المحلية، أن المشتبه بهم أطلقوا عدة أعيرة نارية على الشاحنة في محاولة لإيقافها، وفروا بعد عجزهم عن الاستيلاء على النقود ولم يتم القبض على أي منهم حتى الآن، وفقاً لصحية «إنسايدر» الأمريكية.وخلال الفيديو، يظهر ضابط أمن يقود سيارته مع زميل له ويرتديان سترات واقية من الرصاص، ويمكن سماع دوي طلقات نارية بينما تتحطم النافذة بجوار السائق جزئياً.