تزامنا مع اليوم العالمي للربو المصادف 5 مايو من كل عام، أعلن خبير أمراض الرئة بمستشفى كليفلاند كلينك أوهايو البروفيسور جو زين أمس (الثلاثاء)، أن التشخيص العشوائي للربو يؤدي لتعاطي 33% من المرضى أدوية طويلة المدى بلا داعٍ، مؤكدا أن التشخيص والعلاج للمرض الذي يصيب الملايين أمر حيوي للعلاج المبكر قبل تضرر الرئتين. وقال زين: «أظهرت دراستنا الجديدة أن ثلث المرضى خضعوا لتشخيص خاطئ، و15% ممن يتناولون أدوية لأمد طويل تشخيصهم غير موضوعي، إذ إن النتائج التي نشرت في مجلة الطب الأمريكي تؤكد أن بإمكان ثلث المرضى المفترضين ترك أدويتهم بأمان، كما أنهم ليسوا بحاجة لأدوية الستيرويد عبر الاستنشاق».