إعلان انفصال الملياردير الأمريكي بيل غيتس وزوجته ميليندا يشكل ثاني أغلى طلاق بالعالم بعد مؤسس أمازون جيف بيزوس وزوجته ماكنزي منتصف 2019. ولا يزال مصير ثروة غيتس رابع أغنى الأثرياء البالغة 130 مليار دولار مجهولا. إلا أن الطلاق دفع «بلومبيرغ» لحذف غيتس من قائمة المليارديرات (الثلاثاء)، فيما أرجع مراقبون ذلك لترقب تقسيم الثروة الأكثر تعقيدا، لاسيما أن أسهم غيتس في «مايكروسوفت» تحولت إلى مؤسسته الخيرية مع طليقته، وبقية الأصول موزعة كقصور منتشرة بالولايات المتحدة، وتقول محامية الطلاق مونيكا مززي: سيتبرعان بمعظم ثروتهما قبل وفاتهما، وسيحصل أبناؤهما الثلاثة على 10 ملايين دولار لكل منهم، وهو جزء ضئيل جدا من الثروة.