فوجئت الممثلة المصرية حورية فرغلي بنشر إعلان اعتزالها الفن على «يوتيوب»، وذلك فور عودتها إلى القاهرة قبل أيام من رحلة علاجية بأمريكا خضعت خلالها لـ4 عمليات تجميل لأنفها لتحسين مشكلة التنفس التي عانتها أخيرا. وأعربت فرغلي لـ«ET بالعربي» (الإثنين) عن استيائها من هذا الإعلان، قائلة: «هو أنا بعمل إيه وحش جبت منين اني نويت اعتزل ليه بتوقف حالي، ده انا لسه راجعة ونفسي مفتوحة للشغل.. ليه بتعملوا كده.. على الأقل فرحوني». وأكدت فرغلي أن أصعب العمليات التي خضعت لها كانت الأولى، إذ استغرقت 11 ساعة. يذكر أن طبيب فرغلي أكد قبلا أن العمليات فرصة فرغلي الأخيرة لعودة أنفها لحالتها السابقة.