في مشهد أثار جدلاً واسعاً على «تويتر» خلال الساعات الـ24 الماضية، فاجأت الفنانة سمية الخشاب جمهور مسلسلها «موسى» المذاع على mbc، بظهور خاص لزوجها السابق أحمد سعد مغنياً في زفافها على بطل العمل محمد رمضان. وعبرت عن فرحتها وكأنه حفل حقيقي ونشرت صورة على حسابها في «فيسبوك» وقالت: «سمعوني زغروطة لأحلى موسى وحلاوتهم في أحلى ليلة عمر». ونقلت صحف مصرية (الثلاثاء) قولها: «اقترح رمضان أن يغني أحمد في المسلسل، ورحبت من باب أنه رزق لأحمد وأكل عيشه، وأنا لا أقطع أرزاق أحد، فلدي من السلام النفسي أن أتعامل عادي داخل العمل»، واختتمت: «وافقت دون تردد وبلا أي حسابات سوى صالح العمل».