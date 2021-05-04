المتابع للمسلسلات المصرية المشاركة في السباق الرمضاني لهذا العام يكتشف منذ اللحظة الأولى أنها باتت كالشركات العائلية، إذ تشهد جميعها تقريبا حضورا لأبناء أو زوجات أو أقارب الممثلين والمخرجين والمنتجين المشاركين في الأعمال أو حتى الغائبين عنها. ويرى رواد التواصل أن بعضهم فرض وجوده بموهبته الحقيقية، بينما لم تخل مشاركة البعض من مجاملة أضعفت الشخصية التي يجسدها وأفقدت الجمهور لذة الاستمتاع بالدراما المجردة بعيدا عن مبدأ «شيلني وأشيلك». ففي مسلسل «نسل الأغراب» استعان المخرج والمؤلف وكاتب السيناريو محمد سامي بزوجته مي عمر وشقيقته ريم سامي، فيما قدم الممثل يوسف الشريف في مسلسل «كوفيد 25» زوجته إنجي علي ككاتبة سيناريو والظهور بمشهدين كان بالإمكان أن تؤديهما أي ممثلة مبتدئة، كما شهد مسلسل «حرب أهلية» بطولة يسرا أول ظهور درامي لزوجها خالد صالح سليم، في دور بسيط لمجرد إثبات الحضور.وفي «فارس بلا جواز»، بطولة الفنان مصطفى قمر، ظهر نجله تيام قمر، وفي «اللي مالوش كبير» اجتمع الزوجان ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، كما زج مؤلفه عمرو محمود ياسين بابنه «محمود» ضمن فريق العمل، وشارك المطرب أحمد سعد في مسلسل «ملوك الجدعنة» بطولة أخيه عمرو سعد ومصطفى شعبان، بأغنية «كل يوم». أما مسلسل «الاختيار2» فشارك فيه نور ابن الممثل خالد النبوي في أول تجربة تمثيلية، وأخيرا، وفي مسلسل «لعبة نيوتن»، بطولة منى زكي، ظهر لأول مرة يوسف ابن الفنان الراحل حسين الإمام وسحر رامي في شخصية عمر، في تجربته الأولى أيضاً.