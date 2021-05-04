حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، من خطورة استعمال رقائق الألومنيوم «القصدير» في غير الاستخدامات المخصصة لها. وأكدت الهيئة في منشور على حسابها في «تويتر» أخيراً، أن «القصدير» في حد ذاته غير ضار بالصحة وآمن إذا استخدم بطريقة صحيحة، وشددت الهيئة على 5 لاءات لضمان استخدام آمن لهذه الرقائق، وهي: لا تستخدمه في طهي وتسخين الأطعمة، ولا تعرضه لدرجة حرارة عالية، ولا تحفظ فيه الأغذية الحمضية أو عالية الملوحة، ولا تجعله ملامسا للهب بشكل مباشر، علاوة على عدم إدخاله الأفران الكهربائية أو المايكرويف لأي سبب كان، مع ضرورة استبدال هذه الرقائق بالأواني المخصصة لكل غرض على حدة.