بعد مرور أسبوع على اكتشاف الثغرة الأخطر في تاريخها، التي تهدد هواتف آيفون وحواسب آيباد وماك وساعات أبل ووتش، أصدرت «أبل» (الثلاثاء) آخر تحديثاتها لأنظمة تشغيلها «آي أو إس» و«ماك أو إس» و«ووتش أو إس» و«آيباد أو إس»، لإصلاح ثغرة «ويب كايت» الأخطر. وتقدم التحديثات المطروحة مستندات دعم لإصلاح تلك العيوب التي يتم استغلالها من قبل محتوى ويب متطفل، يؤدي لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية تتسبب في اختراق جهازك من قبل هاكرز أو متطفلين. كما تحل مشكلات تضرر الذاكرة وتجاوزها الرقم الفعلي المستخدم، وتجاوز سعة التخزين العشوائية «رام». وقالت «أبل»: «بتحميل التحديثات ستكون أي محاولة لاستغلال أصحاب أجهزتنا أمراً مستحيلاً».