تعرض الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله لجلطة دماغية، نقل على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى مبارك في العاصمة الكويتية لتلقي العلاج. ووفق صحيفة «الرأي» المحلية (الإثنين)، أكد عبدالإمام أن وضعه مطمئن بعدما تعرض لدوخة وثقل في لسانه عند الكلام، فتم نقله للمستشفى عقب زيادة أعراض الجلطة. وأضاف: «عولجت بشكل سريع، لكني لن أخرج من المستشفى إلا بعد استقرار الحالة تماما خلال يومين أو ثلاثة أيام». بدورها، قالت الإعلامية الكويتية نيفين أبو العوافي في تغريدة على حسابها في «تويتر»: «‏لله الحمد تخطى الفنان القدير عبدالإمام عبدالله عارضا صحيا بعد جلطة خفيفة بالرأس.. هاتفته للاطمئنان على صحته ووجدت حالته مستقرة».