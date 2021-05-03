أعلنت الكويت استمرار العمل بقرار منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد، وكذلك منع سفر مواطنيها ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية إلى الخارج في حال عدم تلقيهم التطعيم بجرعات اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الكويتي التي عقدت اليوم (الاثنين)، والتي تقرر فيها عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية ما لم يكن قد حُصّنوا من الإصابة بفايروس كورونا عن طريق اللقاح وفق المواعيد المحددة من قبل وزارة الصحة، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 2021/5/22.

كما قرر المجلس استمرار العمل بقراره رقم (152) بتاريخ 2021/3/4 بشأن منع دخول البلاد لغير الكويتيين.

وتضمنت القرارات السماح بالخروج من المنافذ الحدودية البرية والبحرية للمواطنين أصحاب الماشية الموجودة عبر المنافذ على أن يتم تقديم ما يثبت ملكيتهم لتلك الماشية ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

وإضافة إلى ذلك، قرر المجلس السماح للكويتيين أصحاب الأملاك لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المزارع، الشركات، العقارات) على أن يتم تقديم ما يثبت ملكيتهم لذلك ومرافقيهم من العمالة المنزلية شريطة تقديم ما يثبت تلقيهم اللقاح المضاد لفايروس كورونا، وذلك اعتبارا من الثلاثاء 2021/5/4.

كما قرر مجلس الوزارء الكويتي السماح للمقيمين بعبور المنافذ الحدودية البرية والبحرية للمغادرة فقط، واستمرار منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد.