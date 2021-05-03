أعلنت شرطة دبي أن تدني الرؤية الأفقية على شارع الإمارات بعد جسر القدرة بالاتجاه إلى الشارقة وعدم التزام السائقين بترك مسافة أمان كافية أسفرا عن وقوع حادث تصادم بين 34 مركبة، ما تسبب بتوقف الحركة المرورية على الطريق.

وكشفت شرطة دبي عبر صفحتها في «فيسبوك» أن الحادث نتج عنه وقوع 4 إصابات، منها إصابة بليغة، وإصابة متوسطة، وإصابتان بسيطتان.

وناشد مدير الإدارة العامة للمرور في الإمارات العربية المتحدة العميد سيف مهيّر المزروعي، السائقين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأحوال الجوية السيئة وسرعة الرياح، والالتزام بقواعد الأمن والسلامة، مؤكداً ضرورة خفض السرعات في هذه الظروف بسبب عدم وضوح الرؤية.

كما شدد المزروعي على ضرورة خفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات أكثر من المسافة الاعتيادية، وعدم تجاوز المركبات الأخرى، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف، وكذلك إيقاف المركبة خارج حرم الطريق في حالة عدم وضوح الرؤية وبشكل آمن مستخدماً الإشارات الأربع لتنبيه المركبات القادمة من الخلف، إضافة إلى عدم استخدام الأضواء العالية التي تعيق الرؤية للسائقين الآخرين، وعدم استخدام أضواء الخطر أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، واستخدام مساحات الزجاج، والتخلص من البخار الذي يتراكم على زجاج النوافذ داخل المركبة، والحذر من مفاجآت الطريق كونها تلعب دوراً كبيراً في وقوع الحوادث.