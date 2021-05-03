خلال جولته المعتادة على الأسواق والمحلات التجارية، فوجئ فريق رصد «السلوكيات» المخالفة لاحترازات كورونا التابع لصحة الطائف بأصوات داخل مجمع تجاري، ليكتشف أن رضيعا يعاني من الاختناق، فسارع الفريق إلى التدخل وبالكشف على الطفل من جانب رئيس الفريق حسن الزهراني وأحد الأطباء المتواجدين بالصدفة في مجمع التسوق، اتضح أن الرضيع أصيب بانسداد مفاجئ في مجرى التنفس، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة طبياً، ونجح الفريق في إنقاذ الرضيع وتقديم الدعم والمساندة، إذ استعاد الرضيع التنفس بشكل طبيعي خلال لحظات دون حاجة لنقله المستشفى. وتنتشر فرق رصد السلوكيات التابعة للصحة بالأسواق والمواقع المزدحمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق مخالفي الاحترازات الوقائية.