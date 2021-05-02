أصيب المطرب المصري الشاب حمادة هلال فى إحدى شفتيه، أثناء استضافته في برنامج «رامز عقله طار» (الأحد) في لعبة «البنت بول»، فيما تبرأ مقدم البرنامج من تلك الضربة، قائلاً: «أنتم عارفين بضرب فين»، وأوقف هلال فقرة طلقات السلاح.

وعن هلال قال رامز: «أنا عاجنه وخابزه أوعوا تخضعوا فيه هو مصدر لنا الوش البريء.. ح تقولي دايما دموع هقولك البنطلون مقطوع.. هتقولي أنا لا مجنون ولا بطوح هقولك أمشي روح»، أما في لعبة «كبسولة الهواء»، فحاول هلال التظاهر بالهدوء، بل وظل طوال الوقت يهدئ روع زملائه في اللعبة، غير أن رامز استفزه أكثر من مرة ليخرجه عن طوره، كعادته مع كل ضيوفه، إلى أن حانت اللحظة الحاسمة وقت السقوط من أعلى إلى حمام السباحة، إذ دخل هلال في نوبة هلع زادها صراخ شديد من مرافقيه، وبينما يتشبث بعدم النزول، دفعه أحدهم عنوة، وبمجرد خروجه من حمام السباحة ناجيا بحياته، صدمه «رامز» لرفع القناع ليظهر بشخصيته الحقيقية، ليكتشف أنه أحد ضحايا برنامج المقالب الذي يذاع في رمضان على mbc مصر.