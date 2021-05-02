قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في سلطنة عمان، استمرار حظر كافة الأنشطة التجارية، ومنع حركة الأفراد والمركبات، وتعليق حضور الموظّفين إلى مقارّ عملهم واعتماد نظام العمل عن بعد، وعدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية اليوم (الأحد)، فقد جاءت القرارات كالتالي:

أولاً: استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 8 مايو 2021 في كافة محافظات السلطنة.

ثانياً: منع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحاً بداية من مساء يوم السبت 8 مايو 2021 حتى صباح يوم السبت 15 مايو 2021، باستثناء الفئات التي تم الإعلان عنها مسبقاً.

ثالثاً: حظر جميع الأنشطة التجاريّة طوال اليوم ابتداءً من يوم السبت 8 مايو 2021 إلى نهاية يوم السبت 15 مايو 2021، وتُستثنى من ذلك الحظر محلات بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات، ويُسمح بخدمة التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال فترة الحظر.

رابعاً: تعليق حضور الموظفين إلى مقارّ عملهم واعتماد نظام العمل عن بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ابتداءً من يوم الأحد 9 مايو 2021م إلى يوم الثلاثاء 11 مايو 2021م، وحثّت اللجنة العليا شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بُعد وتقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقارّ العمل.

خامساً: عدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع التجمعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفِطرِ المُبارك، وتشمل تجمّعات العوائل وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.