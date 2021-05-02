واصلت أزمة فايروس كورونا في الهند تفاقمها، بعد أن أعلنت السلطات (السبت) تسجيل نحو 402 ألف حالة إصابة بالفايروس في رقم قياسي عالمي غير مسبوق، ليرتفع إجمال عدد الإصابات إلى 18 مليوناً و700 ألف حالة، في وقت كشف علماء الهند أنَّ خطيئة الدولة في تجاهل تحذيرات مطلع مارس بشأن السلالة الجديدة والخطر المنتظر وراء الزيادة الكبيرة في أعداد الوفيات والإصابات.

وأعلن عن 3523 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بفايروس كورونا في الهند إلى أكثر من 211 ألفاً منذ بداية الجائحة.

ومددت العاصمة الهندية نيودلهي، (السبت)، الإغلاق الذي تفرضه لاحتواء وباء «كوفيد-19» لمدة أسبوع، وفق ما أعلن رئيس وزراء المدينة، وسط تفاقم كبير في عدد الإصابات والوفيات.

وأفاد أرفيند كيجريوال على «تويتر»، بأنَّه تمّ تمديد الإغلاق في نيودلهي لمدة أسبوع. وكان من المفترض أن تنقضي مهلة الإغلاق الحالي، يوم الإثنين، لكن عدد الإصابات يرتفع بشكل متسارع في المدينة التي يصل عدد سكانها إلى 20 مليون نسمة.

وقال 5 علماء أعضاء في منتدى مستشارين علميين شكلته الحكومة الهندية، إنَّ المنتدى حذر المسؤولين في أوائل مارس من ظهور سلالة جديدة من كورونا في البلاد، أكثر عدوى.

وأدى حريق في جناح مستشفى لعلاج كورونا في غرب الهند إلى مقتل 18 مريضاً صباح (السبت) حيث تكافح البلاد أسوأ تفشٍّ للوباء، لكنها تكثف حملة التطعيم لجميع البالغين، رغم أن تقارير تؤكّد أنَّ بعض الولايات ليس لديها ما يكفي من التطعيمات.

وقالت الشرطة إنَّ الحريق اندلع في جناح «كوفيد-19» في الطابق الأرضي بالمستشفى وتمّ إخماده في غضون ساعة، ويجرى التحقيق في السبب.