أحدث المسلسل الرمضاني «نسل الأغراب» الذي يعرض على قناة mbc انقساما واسعا بين رواد التواصل، إذ اعتبره البعض فكرة قديمة وقع فيها مؤلف العمل ومخرجه محمد سامي وتدور كسابقاتها في فلك «الثأر الصعيدي» دون تقديم حلول، واصفين الحوار بالملل علاوة على بطء الأحداث وكثرة الاستفزاز والانتقام والتهديد بين بطلي العمل أحمد السقا وأمير كرارة طوال الوقت. فيما اعتبر مغردون أغنية التتر لتامر حسني أجمل ما في المسلسل، لاسيما أنها حصدت 11 مليون مشاهدة على «يوتيوب» منذ طرحها أول رمضان. بينما ذهب آخرون بعيدا معتبرين المسلسل يقدم فكرة الثأر في المجتمعات العربية وآثارها السلبية نفسيا واجتماعيا على أفراد المجتمع بأكمله.