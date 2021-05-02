وعد الفنان المصري يوسف الشريف جمهور رمضان بالعديد من المفاجآت في مسلسله «كوفيد-25»، الذي بدأ عرضه منذ أيام على عدة قنوات فضائية بينها «روتانا خليجية» ويستمر لنهاية شهر رمضان.وذكر الشريف، وفق صحف مصرية، أن أحداث العمل تحاكي تطور وباء كورونا، من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية، تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور الفايروس خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات. لافتا إلى أن المسلسل تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، ويشارك الشريف في بطولته أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، وإسلام جمال.والعمل عبارة عن ١٥ حلقة تدور أحداثه عام 2025، إذ يبدأ فايروس كوفيد ٢٥ في الانتشار، فيصيب الإنسان ويخترق الحاجز الدموي الدماغي، ويهاجم المخ مباشر، ما يحدث خللا في الخلايا الدماغية وتلف في الأعصاب، لتبدأ أفعال الإنسان في التغير.