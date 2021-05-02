منحت منظمة الصحة العالمية الضوء الأخضر للاستخدام الطارئ للقاح مضاد لكورونا من إنتاج شركة مودرنا.

وينضم لقاح الشركة المصنعة الأمريكية إلى لقاحات من شركات فايزر بيونتيك وجونسون آند جونسون وأسترازينيكا في الإدراج على قائمة الاستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة إنه من المتوقع الحصول على موافقات مماثلة للقاحي سينوفارم وسينوفاك في الأيام والأسابيع القادمة.

واستغرق منح الضوء الأخضر للقاح مودرنا، الذي تم الإعلان عنه في وقت متأخر من الجمعة، عدة أشهر بسبب التأخير الذي واجهته المنظمة في الحصول على بيانات من الشركة المصنعة.

ويعتمد العديد من البلدان التي ليس لديها مكاتب تنظيم وتقييم طبية متقدمة خاصة بها على قائمة منظمة الصحة العالمية لتقرير ما إذا كانت ستستخدم اللقاحات، كما تستخدم وكالة الأطفال التابعة للأمم المتحدة، اليونيسف، القائمة لنشر اللقاحات في حالات الطوارئ مثل الوباء.