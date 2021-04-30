أطلق أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الآغا، تحذيراً جديداً للأطفال اليافعين والمراهقين من مخاطر التعرض لداء السكري بسبب السمنة المكتسبة وزيادة الوزن الذي لا يتفق مع أطوالهم ولا مع مؤشر كتلة الجسم نتيجة السلوكيات والعادات الغذائية الخاطئة.

السكري أخطر المضاعفات

وقال لـ«عكاظ» إن هناك -للأسف- إشكاليات عديدة وراء زيادة أوزان الأطفال وإصابتهم بالسمنة الممهدة لمضاعفات وأمراض عديدة تتصدرها داء السكري، مبيناً أن اكتساب الوزن الزائد يحدث تدريجياً مع اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة، ومنها الإكثار من تناول أطعمة الدهون، ومنها الوجبات السريعة والأطعمة التي لا تحتوي على أي قيمة غذائية، والإكثار من تناول المشروبات الغازية وما يترتب عليها من زيادة السعرات الحرارية، وعدم ممارسة أي نشاط رياضي، والاستمرار على الحياة الخمولية مما يساعد على اختزان الدهون في الجسم.

زيادة حدوث السمنة

ولفت إلى أن المشكلة الكبرى التي تؤدي إلى زيادة حدوث السمنة عند الأطفال اليافعين والمراهقين هو عدم اهتمام الوالدين بهذا الشأن وترك الطفل على حالته دون أي توجيهات أو نصائح أو تدخل بسرعة علاجه لدى الطبيب المختص، وخلال هذه الفترة يتزايد وزن الأطفال باستمرار، ولا أخفي إن قلت إنهم يبدون أكبر من أعمارهم بسبب ترهل أجسادهم، وعندما تزداد المشكلة تبدأ الأسر في البحث عن العلاج لإنقاذ أطفالهم.

الأكل الصحي والرياضة

ونصح البروفيسور الآغا، جميع الأسر التي لديها أطفال يعانون من السمنة وخصوصاً السمنة المفرطة، بعدم تجاهل الأمر والتوجه بهم إلى الطبيب المختص، إذ إن التدخل المبكر خير حماية لهم من التعرض لمضاعفات خطيرة -لا قدر الله-، وأهم ثلاث نصائح موجهة للأطفال لتفادي الإصابة بالسمنة والتعرض للسكري هي:

• الاعتدال في تناول الأطعمة الدهنية كالوجبات السريعة والمقليات، إذ إن الإكثار منها سبب رئيسي في زيادة الوزن تدريجياً، والتوجه نحو الأطعمة الصحية والإكثار من تناول الفواكه والخضروات، فذلك يساعد على تفادي التعرض لداء السكري المكتسب.

• ممارسة الرياضة، فهي تساعد على التخلص من الدهون وحرق السعرات الحرارية، فالرياضة لمدة نصف ساعة يومياً تحمي الجسم من الأمراض وتمنحه الرشاقة والحيوية.

• تجنب تناول الطعام عند مشاهدة التلفاز أو استخدام الأجهزة الإلكترونية، فذلك يساعد الفرد على تناول دون حسبان، وتجنب الأكل دون مضغ جيد أو الاستمتاع بالأكل، مما يترتب على ذلك اكتساب الوزن الزائد.