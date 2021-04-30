وصف الفنان رامز جلال مقدم برنامج «رامز جلال عقله طار» الفنانة المصرية بـ«بطروخ الفن العربي» وذلك خلال استضافته لها خلال الحلقة الـ«17» اليوم (الخميس)، قائلا خلال مقدمته للمقلب خلال تقديمه للفنانة: «إسكندرية ياما حدفت علينا مواهب» في إشارة لموطن الفنانة.

وتابع: «معانا ناقة تائهة في مجال الفن، وفي خامس جوازه لها افتكرت إنها صغيرة على الحب، معانا بطروخ الفن العربي وبكلاويز الغناء».

وأضاف رامز ساخرًا من ملابسها: «سمية رايحة أسبوع الموضة في الدقهلية، وعاملة تسريحة مها صبري في بين القصرين» و«ممكن تتجوز روبوت ابن حلال».

وتألمت الفنانة سمية من ضربات لعبة «البنت بول» لتصرخ من الضربات بالكرة، مؤكدة أن ضرباتها موجعة وترفض الاستمرار. وقبلها دخلت لعبة أسطوانة المياه ولم تستطيع التعامل معها، بينما انهارت سمية خلال تواجدها في كبسولة «الهوب دروب» وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز في المقلب، بعدما رش إحدى الروائح الكريهة أثناء وجوده متنكرًا في الكبسولة، وألقى المياه على ضيفته، كما وجه لها بعض الضربات بصورة غير مباشرة أثناء عملية دوران الكبسولة، وبعدها بدأت الخشاب في الصراخ بسبب شعورها بالخوف بسبب سقوط الكبسولة.