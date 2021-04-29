تفاعل رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مع مناشدة المخرج عامر الحمود للوقوف مع المخرج عبدالخالق الغانم، الذي يعاني من مرض سرطان البروستات.

وقال الحمود عبر حسابه في «تويتر»: «صاحب الأيادي البيضاء والدعم لكل المبدعين الشيخ تركي آل الشيخ، زميلي وأخي المخرج المبدع عبدالخالق الغانم والذي شاركني في إخراج طاش ما طاش هو اليوم بأمس الحاجة لوقفتك معه في مرضه الله يشافيه ويعافيه وأن تكون أنت السبب بعد الله سبحانه في شفائه».

بدوره، تفاعل تركي آل الشيخ مع تغريدة الحمود بقوله: «أبرك ساعة ياليت وسيلة تواصل».

وفي السياق، تفاعل الفنان السعودي فايز المالكي مع حالة المخرج الغانم، وقال: «المخرج السعودي ⁧‫عبدالخالق الغانم‬⁩ الذي خدم الدراما السعودية لأكثر من ثلاثة عقود والذي قدم للعرب -طاش ماطاش- يصارع اليوم مرض سرطان البروستات وهو في وضع صعب»، مضيفا أنه تواصل معه راجياً الدعاء له ومناشدا وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان للوقوف معه في محنته.

يذكر أن المخرج عبدالخالق الغانم، تخرج في معهد الفنون الجميلة في بغداد، وقام بإخراج العديد من المسلسلات أبرزها طاش ما طاش.