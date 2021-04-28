فرض حاكم بانكوك أسوين كوانموانج غرامة 6000 بات تايلندي (200 دولار) على رئيس وزراء بلاده برايوت تشان أوتشا، بعد انتشار صورته وهو لا يرتدي الكمامة أثناء اجتماع على منصات التواصل الاجتماعي، تناقلته وسائل إعلام محلية (الثلاثاء)، بعد 24 ساعة من دخول قيود مكافحة كوفيد 19 حيز التنفيذ لوقف تفشي المرض المتسارع، إذ أصبحت الكمامة إلزامية في الأماكن العامة في 50 مقاطعة بينها العاصمة، إثر تحديد أحدث بؤر انتشار الفايروس. وتختلف الغرامات حسب المناطق، إذ تصل بعضها إلى 20 ألف بات، نحو 700 دولار أمريكي. وكان كوانموانج كتب على حسابه في «فيسبوك» «قدمت شكوى ضد رئيس الوزراء الذي بادر بدفع الغرامة فوراً».