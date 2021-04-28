واصل فايروس كورونا في الهند التفشي السريع، بتسجيل أكثر من 320 ألف إصابة جديدة بالفايروس، اليوم (الثلاثاء)، لتستمر في مواجهة موجة مروعة من الإصابات والوفيات بسبب الجائحة.

وسجلت الهند إصابات جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ عددها 323144 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المصابة بالفايروس القاتل إلى 17.6 مليون إصابة في الهند، لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة.

وبهذه الأرقام تكون الهند قد استمرت 5 أيام في تسجيل أكبر زيادات يومية حول العالم خلال الوباء.

كما أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 2771 حالة وفاة أخرى خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث يموت ما يقرب من 115 هندياً بسبب الوباء كل ساعة (60 دقيقة).

ودعت الهند، اليوم، قواتها المسلحة لتقديم المساعدة في معالجة الأزمة المدمرة التي يسببها فايروس كورونا.

وقال رئيس أركان الجيش الهندي، الجنرال بيبين راوات، إنه سيوفر إمدادات أكسجين من احتياطيات القوات المسلحة، مضيفاً أن عاملين طبيين متقاعدين سينضمون إلى المرافق الصحية لتخفيف الضغط على الأطباء.