بينما يواصل الباحثون دراسة التأثيرات العصبية لـ«كوفيد-19»، وثّق تعاون دولي حدوثا متكررا بشكل غير متوقع لالتهاب النخاع الشوكي المستعرض الحاد (ATM) في 43 مريضا بالفايروس.

ووجدت الدراسة بقيادة طبيب الأعصاب في «هيوستن ميثوديست» الدكتور جوستافو رومان أن مرضى من 21 دولة أصيبوا بآفات في النخاع الشوكي بعد الإصابة بالفايروس. وشملت الأعراض الشلل وخلل العضلة العاصرة / الأمعاء.

وتراوحت أعمار المرضى من 21 إلى 73 عاما وشملت النساء والرجال بأعداد متقاربة.

وتصيب حالة التهاب النخاع الشوكي المستعرض الحاد (ATM)، وهي حالة عصبية نادرة، ما بين 1.34 و4.6 حالة لكل مليون شخص سنويا. ويعتقد الباحثون أن المعدل المرتفع بشكل غير معتاد في مرضى ما بعد «كوفيد-19» يستحق مزيدا من التحقيق.

ويقول موقع مؤسسة «مايو كلينيك» الطبي إن التهاب النخاع المستعرض عادة ما يؤثر على جانبي الجسم تحت المنطقة المصابة من الحبل النخاعي، ولكن في بعض الأحيان تظهر الأعراض في جانب واحد فقط من الجسم.