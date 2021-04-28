أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط الدكتور أحمد المنظري أن تحورات كورونا التي حدثت في الهند مقلقة؛ بسبب أن السلالة الجديدة من الفايروس لديها قدرة على الانتقال السريع أكثر من الفايروس الأصلي.

وأشار المنظري، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بالمنظمة (الثلاثاء)، إلى أن التحورات التي حدثت في الهند تؤثر على فعالية اللقاحات، منوها إلى أن «الصحة العالمية» نشرت إرشادات مؤقتة لمساعدة المختبرات المختلفة للتعرف على تحورات الفايروس.

وأضاف المنظري أن هناك تحديا يواجه المنظمة، وهو عزوف معظم المواطنين عن أخذ لقاح كورونا، مؤكدا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة، والأعراض الجانبية لا تستدعي الخوف أو التوتر.