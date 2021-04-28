رفض مؤسس شركة «مايكروسوفت» الأمريكية بيل غيتس اقتراحا للتنازل عن قيود براءات الاختراع على لقاحات «كوفيد-19»، مؤكدا «لا أعتقد أن الملكية الفكرية لها أي علاقة بالجهود العالمية المطولة لكبح الوباء».

ومع ذلك، يبدو أن غيتس، أحد أكثر الشخصيات شهرة في حملة التلقيح العالمية، يعتقد أنها فكرة سيئة. وعندما سألته صوفي ريدج من Sky News عما إذا كان تجريد حماية الملكية الفكرية من وصفات اللقاحات سيكون مفيدا، أجاب مؤسس «مايكروسوفت» بـ«لا» بشكل مؤكد.

وقال: «الشيء الذي يعيق الأمور في هذه الحالة ليس ملكية فكرية. ليس الأمر كما لو كان هناك مصنع لقاحات خامل، بموافقة الجهات التنظيمية، يصنع لقاحات آمنة بطريقة سحرية. كما تعلم، عليك إجراء التجربة على هذه الأشياء. يجب النظر إلى كل عملية تصنيع بعناية شديدة».

واستشهد غيتس بخبرة مؤسسته في المساعدة على تنظيم إنتاج اللقاحات في الدول النامية مثل الهند، وقال إن حقيقة أن الدول الفقيرة ستتاح لها على الأرجح فرصة للحصول على الإمدادات من الدول الغنية بمجرد تحصين سكانها كان نجاحا. وأشار إلى أنه «عادة ما يستغرق الأمر عقدا من الزمن في مجال الصحة العالمية بين وصول اللقاح إلى العالم الغني ودخوله إلى البلدان الفقيرة».