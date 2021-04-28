أطلقت الملحقية الثقافية بالسفارة السعودية في العاصمة الإسبانية مدريد، أخيراً، مبادرة ثقافية جديدة بعنوان «قنطرة»؛ لتعزيز التبادل المعرفي بين الثقافتين السعودية والإسبانية الذي يحتوي على مبادراتٍ عدة.

وتعمل المبادرة الجديدة على تنظيم فعاليات وأنشطة وبرامج باللغتين الإسبانية والعربية، تشمل: الندوات والمحاضرات واللقاءات وورش العمل وحلقات النقاش المتنوعة والترجمة والأخبار والمعارض والمطبوعات والمسابقات والمعلومات.

من جهة أخرى، شاركت الملحقية الثقافية في مدريد في اليوم العالمي للغة الإسبانية بترجمة قصيدة «بوابة الريح» للشاعر الراحل محمد الثبيتي، التي ترجمها رفائيل مايور باروس، وهو جزء من نشاط موجه عبر حساب الملحقية على تويتر للناطقين بالإسبانية.

يذكر أن الملحقية الثقافية دشنت، أخيراً، هويتها الجديدة، التي شملت تنفيذ أكثر من 40 مبادرة سنوية في مختلف المجالات وزيادة التبادل الثقافي بين السعودية وإسبانيا.