تنقل قناة اقرأ الفضائية، مساء اليوم (الثلاثاء)، اللقاء التاريخي المهم لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030. فيما يترقب العالم هذا اللقاء المهم مع سموه، بعد التطور الملحوظ والمتسارع الذي شهدته المملكة العربية السعودية في شتى المجالات.ويتزامن بث اللقاء على «اقرأ» مع عدد من أهم شبكات التلفزة السعودية والإقليمية في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.