وقع جوكر النادي الأهلي المصري ونجم منتخب مصر لكرة القدم محمد هاني، ضحية جديدة لبرنامج المقالب «رامز عقله طار» (الإثنين) في موسمه الرمضاني الحالي، الذي استضافته مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة السعودية للترفيه.وكالمعتاد، سخر «رامز» في تعليقاته على هاني قائلاً: «دلوعة النادي الأهلي والجوكر الجديد، عامل فيها الواد الكيوت المعجباني يدخل الملعب يتحول لصقر جارح ولاعب عنيف وجريء، علشان تعدي منه لازم تغزه بمطواة ننوس عين موسيماني» في إشارة للمدير الفني للأهلي بيتسو موسيمانى. وتابع رامز ساخرا من إطلالته: «إيه البطحة اللي في عينك دي، بص الواد شكله جديد على الدقن، دي دقن مراهقين، وإيه الدبلة الكبيرة دي». ورغم تمتع هاني بالهدوء، إلا أنه يبدو ذلك الشعور الذي يسبق عاصفة الرعب، إذ تغيرت ملامحه بمجرد ارتفاع «الكبسولة» في الهواء، لاسيما أن رامز استمر بالصراخ بجواره ورش المياه عليه، وإشعال النيران داخل اللعبة، وبمجرد اكتشاف حقيقة رامز تغيرت ملامحه، إلا أن الأخير استبقه بالعناق، مؤكدا أنه استدرج هاني للمقلب لمكانته الكبيرة كلاعب علاوة على إعجابه بشخصيته الهادئة.