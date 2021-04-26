باتت المخرجة الصينية كلوي تشاو أول آسيوية وثاني امرأة في التاريخ تفوز بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلمها «نومادلاند» أو (أرض الرحل)، في الدورة 93 التي أقيمت فجر (الإثنين) في لوس أنجليس، وسط إجراءات احترازية من كورونا وحضور محدود للغاية. ووصف فيلم تشاو بـ«الأوفر حظا» بعد حصوله على 3 جوائز أفضل فيلم وأفضل مخرجة وأفضل ممثلة. وقبل تشاو ذات الـ39 عاماً، سبق للأمريكية «كاثرين بيغيلو» الفوز بالجائزة ذاتها عام 2010 عن فيلمها «ذي هورت لوكر». ولدت تشاو بالعاصمة الصينية في 31 مارس عام 1982، وعاشت في بكين حتى 14 عاماً، ثم انتقلت إلى لندن للدراسة، ومنها إلى لوس أنجليس الأمريكية.