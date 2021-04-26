كشف مطورو «واتساب» أن المنصة تستعد لإطلاق ميزة اختفاء الرسائل في غضون 24 ساعة، إلى جانب الخيار المتاح حاليا الخاص بالاختفاء الذاتي للرسائل خلال 7 أيام. ووفق موقع WABetaInfo المهتم بمراقبة أداء التطبيقات (الإثنين)، ستتم إضافة عمر 24 ساعة للرسائل بقسم الرسائل المختفية المحتوية حاليا على خيارات «تشغيل» أو «إيقاف تشغيل» وتحدد الإعداد الافتراضى للرسائل المختفية إلى 7 أيام، بحيث يمكن للمستخدمين اختيار اليوم الواحد كفترة صلاحية لجميع رسائل الدردشة. وينوي «واتساب» طرح سرعات تشغيل متعددة للرسائل الصوتية لمستخدمى إصدار تجريبى من أندرويد، على أن تضاف هذه الميزة للـiOS وAndroid وWeb /‏ Desktop في تحديث مستقبلي قريباً.