رصدت عدسة «عكاظ» «القمر الوردي العملاق» في سماء المملكة مساء أمس (الإثنين)، أقرب ثاني الأقمار للأرض على مسافة 357,378 كيلومترا، في ظاهرة فلكية تحدث خلال العام الحالي 2021 مرتين، إذ ينتظر أن يقترب يوم 26 مايو القادم أكبر قمر مكتمل من الكوكب بحجم 98 ميلا (157 كيلومترا)، في أقرب نقطة من الأرض على بعد نحو 0.04% من المسافة بين الأرض والقمر، فيما يعرف باسم «نقطة الحضيض». ويطلق اسم «القمر العملاق» سواء في الاقتران أو البدر حين يصبح ضمن المسافة 362.146 كيلومترا بين مركزي الأرض والقمر، وظهر القمر بلون بين الحمرة والبرتقالي نتيجة عوالق الغلاف الجوي حول الأرض.