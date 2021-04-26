في إطار دعم اليوان الصيني الرقمي، كشفت شركة JD.com المنافس الأقوى لعلي بابا (الإثنين) أنها ستدفع رواتب بعض موظفيها بالعملة الرقمية مع بداية الربع الثالث من العام الحالي 2021، باعتبارها الإصدار الافتراضي المعتمد للعملة الفعلية للبلاد. وجربت الصين العملة الرقمية خلال الأشهر الماضية، ففي أكتوبر وزعت مدينة شنتشن الجنوبية المعروفة بسياستها الاقتصادية التقدمية، ما قيمته 10 ملايين يوان رقمي على 500 ألف ساكن، لتمكينهم من استخدامها في التسوق لدى بعض تجار التجزئة عبر الإنترنت وغير المتصلين بالإنترنت، وحذت العديد من المدن الصينية الكبيرة حذو شنتشن، إذ يتعين على سكانها التقدم لبنوك مختارة لبدء الاستلام والدفع باليوان الرقمي.