وسط قلة مراكز التطعيم ضد كورونا في عدد من مناطق كولومبيا، قررت الممرضة أنسيلمو تونوبالا التنقل بدراجتها النارية لتقديم «لقاحات دليفري» لسكان الغابات وتوعيتهم عن الوباء. وظهرت تونوبالا في لقطات عرضتها شبكة «يورو نيوز» (الإثنين)، تتجول بين الأحياء بدراجتها حينا وسيرا على الأقدام لوعورة الطرق أحياناً، وصولا إلى محمية السكان الأصليين «ميساك» لتقديم اللقاحات، خصوصا أن أغلبهم يحجمون عن تلقي اللقاحات لغياب التوعية عن هذه المناطق. وكان مدير وكالة الهجرة المحلية خوان فرانسيسكو أعلن سابقا إغلاق الحدود البرية والنهرية حتى يونيو القادم للحد من انتشار الفايروس، لافتا أن «كوفيد» لا يميز بين الجنسيات ما يفرض على الجميع الالتزام بالاحترازات.