بعد إعلان وفاة حسين قرني (عشماوي مصلحة السجون المصرية) الملقب بالجلاد إثر جلطة مفاجئة في المخ، ودفنه في محافظة الدقهلية شمال القاهرة (الأحد)، أكد نجله أحمد أنه سيقيم عزاء خاصا في القاهرة مساء (الإثنين) لاستقبال أصدقائه ومحبيه الذين يتفهمون طبيعة عمله، باعتباره منفذاً لأحكام القانون. ووفق صحف مصرية، قال أحمد حسين: «نفذ والدي 1070 حكم إعدام خلال 20 عاما قضاها في تنفيذ القصاص شنقا، ما جعله أشهر منفذي الشنق في مصر منذ التسعينات وحتى تقاعده للمعاش عام 2011، حتى أصبح وجهه مألوفا، ما دفع السينما للاستعانة به في عدد من الأفلام والمسلسلات لتنفيذ مشاهد الإعدام شنقاً في الدراما المصرية».