أخضعت الشرطة الألمانية ممرضة للتحقيق، (الأحد)، بعد اعترافها باستبدال ستّ جرعات لقاحية مضادّة لكورونا بمحلول ملحي، لأنّها أرادت التستّر على إسقاطها قارورة فايزر-بيونتيك من يدها وهدر محتواها.

وطلبت السلطات من 200 شخص تلقّوا اللّقاح في مركز تابع للصليب الأحمر في فريزلاند، الأربعاء الماضي، التقدّم بشكل عاجل لإجراء اختبار الأجسام المضادة لتحديد هويات الأشخاص الستّة الذين تلقوا محاليل ملحية بدل اللّقاحات.

وقالت شرطة ويلهلمشافن/فريزلاند في شمال ألمانيا في بيان إنها فتحت تحقيقاً بجرم «إيذاء جسدي» محتمل من قبل الممرضة، مع تشديدها على أن المحاليل الملحية لا تشكل خطراً على الأشخاص الذين تم حقنهم بها.

ويتم عادة تخفيف لقاح فايزر بمحلول ملحي قبل إعطائه، وكانت وظيفة الممرضة تحضير الحقن عندما أسقطت قارورة لقاحات صغيرة عن طريق الخطأ ما أدّى إلى تلف محتوياتها.

وأسرّت الممرضة بما حدث لإحدى زميلاتها التي قامت بالإبلاغ عما حدث للسلطات، السبت.

وأضاف البيان أنّ «الممرضة قالت إنّ ما دفعها لهذا التصرف هو تجنّب إبلاغ أحد عن القارورة التي سقطت من يدها».

وأنشأت إدارة المنطقة المحلية خطاً ساخناً للأشخاص الذين تم تطعيمهم يوم الحادثة للتقدّم حتى يتم اختبارهم.

وقال سفين أمبروسي، مدير منطقة فريزلاند: «لقد صدمت بشدّة مما حدث»، مضيفاً أنّ السلطات أدخلت الآن إجراء يدعى «العيون الأربع» في مركز التطعيم لضمان أن لا يكون شخص بمفرده مع قوارير اللقاحات.