كشفت دراسة جديدة أجرتها باحثة في علم البيئة بجامعة «إيست أنجليا» في بريطانيا عن العثور على نوع جديد من فايروسات كورونا لدى خفافيش بريطانية.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الباحثة إيفانا مورفي البالغة من العمر 22 عاماً اكتشفت الفايروس بعد جمع عينات 53 خفاشاً موجودة في مقاطعات جلوسيسترشاير وسومرست ومونماوثشاير البريطانية.

وتعد تلك المرة هي الأولى التي يتم فيها ظهور والعثور على «فايروس ساربيك»، وهو المصطلح الشامل لعدد من الفايروسات، بما في ذلك فيروس «سارس- كوف-2»، في الخفافيش في المملكة المتحدة.

وبحسب الباحثة، لا يمكن للفايروس الجديد، الذي يدعى RhGH01 أن يصيب البشر في حالته الحالية، لكن لا يزال هناك خطر إذا لامس شخص مصاب بكورونا خفاشاً حاملاً لهذا الفايروس الجديد، لأن هذا الأمر قد يتسبب في تحور الفايروس ما قد يمنحه القدرة على إصابة البشر.