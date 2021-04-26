قدرت الحكومة السويسرية أن ثلث تعداد السكان أصيبوا بفايروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وأفادت صحيفة ان زد زد ام زونتاج أنه حتى نهاية عام 2020، خلص العلماء الحكوميون إلى وجود أجسام مضادة في نحو 20% ممن خضعوا للاختبار، ويعتقدون الآن أن 10% آخرين أصيبوا بالفايروس.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن المتحدثة باسم مكتب الصحة العامة الاتحادي سيموني بوشمان قالت «الحسابات تشير إلى أن نحو ثلث تعداد السكان أصيبوا بالفايروس منذ بداية الجائحة».

ومن بين 2.8 مليون شخص أصيبوا بالفعل بالفايروس، الكثيرون لا يدركون إصابتهم بسبب عدم ظهور أعراض عليهم، قد ثبتت إصابة 650 ألف شخص فقط في سويسرا بالفايروس من خلال الاختبارات.

من ناحية أخرى، أعلنت سويسرا تسجيل حالة إصابة بالسلالة المميتة التي ظهرت في الهند. وذكرت صحيفة «ان زد زد ام زونتاج» أن الحالة تعود لشخص في كانتو سولوثورن، وثبتت إصابته في نهاية مارس الماضي، وقد جرى عزله ولم ينقل العدوى لآخرين.