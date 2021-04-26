وقع وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا مرسوما يحظر دخول البلاد على أي شخص زار الهند أو أقام على أراضيها خلال 14 يوما قبل وصوله إيطاليا.

وقال: «المقيمون الإيطاليون في الهند يمكنهم العودة، في حال أجروا اختبار كوفيد لدى مغادرتهم الهند ومرة أخرى لدى وصولهم إلى إيطاليا، ثم يخضعون لحجر صحي».

وأضاف: «يتعين على كل من دخل إيطاليا من الهند خلال الأسبوعين السابقين على صدور المرسوم، إجراء اختبار والاتصال بالسلطات الصحية».

وقال: «علماؤنا يعكفون على دراسة المتحور الجديد للفايروس الذي ظهر في الهند. لا يمكننا التراخي، الهند في الأسبوع الماضي سجلت إصابات يومية بمئات الآلاف».

وتسارعت عملية التطعيم في إيطاليا خلال الأيام الأخيرة، حيث حصل 21% من السكان على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا.