ثار بركان جبل ساكوراجيما جنوب غربي اليابان في وقت مبكر من صباح الأحد، مطلقا عمودا من الدخان وصل ارتفاعه إلى أكثر من ألفين و300 متر للمرة الأولى منذ عام 2016، بحسب «RT».

ودعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية السكان في مدينتي كاجوشيما وتاروميزو إلى حماية أنفسهم من التداعيات المحتملة للنشاط البركاني، وحذرتهم من سقوط الصخور والرماد واحتمال حدوث المزيد من الانفجارات.

وحسب السلطات، فإن تدفق الحمم البركانية وصل إلى نحو 1.8 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من المنطقة وتم توسيع منطقة التنبيه من كيلومترين إلى 2.4 كيلومتر.

وأكدت السلطات المحلية عدم ورود أي تقارير بشأن حدوث أضرار مادية أو بشرية.

وتعرف منطقة ساكوراجيما اليابانية بوجود أحد أنشط البراكين في المنطقة.