«أسماء الله الحسنى» برنامج تلفزيوني يقدمه عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود المستشار في الديوان الملكي السعودي، الشيخ الاستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري يومياً على قناة اقرأ الفضائية.

يتعمق الشيخ الشثري في عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال معاني إيمانية كثيرة يقدمها طوال حلقات البرنامج يذكرنا بحكمته وعظمته وكرمه وعفوه، ويسرد تحليلاً عميقاً لصفات وأسماء الله الحسنى.

برنامج أسماء الله الحسنى مع الشيخ سعد الشثري يبث على شاشة اقرأ يلتقي فيها المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك يومياً في بث أول الساعة 6:25 مساء ويعاد 4:30 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.