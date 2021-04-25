بفضل تحديثات «آبل» التي يطلقها اعتبارا من (الإثنين)، سيكون لمستخدمي آي فون «الخيار بقبول أو رفض تعقب هواتفهم، ما يؤثر سلبا على المنظومة الإعلانية في «فيسبوك» و «غوغل». عمليا تعرض نافذة موافقة عند فتح كل تطبيق، فإذا نقرت «لا» أو لم تظهر النافذة يفقد التطبيق الوصول إلى المعرف الإعلاني المستخدم. ووفق «نيويورك تايمز» الأمريكية، يرى محلل البيانات إريك سوفيرت أن اقتصاد التطبيقات برمّته، وحتى الإعلان الرقمي، سينقلب رأساً على عقب بسبب سياسة الخصوصية الجديدة، ما سيحدث تغييرا جذريا في طريقة إعلانات الجوال، وسيكون المستخدم هو المتحكم حال قبوله «التتبع» أو رفضه، ما يهدد سوق الإعلانات على المنصات الإلكترونية.