بعد مرور نحو أسبوعين على حكم بتعويضه بـ6 ملايين جنيه عن أضرار لحقته بسبب صورة نشرها الممثل محمد رمضان على مقعد طائرته، توفي الكابتن أشرف أبواليسر (السبت)، وفق ما أعلن أحد أقاربه على حسابه في «فيسبوك». إذ اعتبر رمضان مسؤولاً عن تدهور حالته النفسية والصحية، حيث قضى فترة علاج بأحد المستشفيات قبل وفاته. واندلعت أزمة الطيار ورمضان، بعدما سحبت وزارة الطيران المدني المصري ترخيصه مدى الحياة، إثر سماحه بدخول الأخير مقصورة القيادة، ودخلا نزاعا قانونيا انتهى لصالحه. وتفاعل رواد التواصل مع خبر الوفاة داعين للراحل بالرحمة، بينما انهالت التعليقات المهاجمة لرمضان على خلفية إضراره بالطيار واعتبرته سببا لموته مقهوراً.