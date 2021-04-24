بعد مجادلة 5 ساعات، أقلعت طائرة سودانية من مطار القاهرة براكبة واحدة مصابة بفايروس كورونا، فيما ألغي سفر باقي ركاب الرحلة الـ29 وتخفيف طاقم الضيافة للنصف. ووفق وسائل إعلام مصرية (السبت)، وصلت الراكبة السودانية إلى مطار القاهرة قادمة على رحلة من مطار الخرطوم، بينما تحمل PCR إيجابيا للفايروس، ما اضطر السلطات المصرية منع دخولها البلاد، وقررت إعادتها على الطائرة التي وصلت عليها، ولأن الكابتن لم يكتشف إصابتها أثناء صعودها من الخرطوم، رفض دخولها الطائرة، قبل أن يقنعوه على مدار ساعات بأنها سترتدي بدلة عزل طبي، وبينما أصر على إلغاء سفر الحاجزين على الرحلة لسلامتهم، اضطر لنقل مواطنته منفردة بالطائرة.