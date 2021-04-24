ردد الفنان السوري معتصم النهار الشهادة إثر وقوعه ضحية برنامج مقالب «رامز جلال عقله طار» في حلقته الـ12 (السبت)، إذ تعرض لمغامرة غير متوقعة لتبدأ رحلة الرعب والإثارة، بركوبه «الهوب دروب» وأثناء التحليق في الهواء بجوار جلال، انهار معتصم من الخوف صارخا: «ما رح نموت صلوا على النبي»، فيما نطق بالشهادة أكثر من مرة، في محاولة لتهدئة الفتيات المتواجدات بصحبته على الكبسولة، قبل أن يلقوه بالقوة في حمام السباحة ليقع بظهره.وحقق النهار نجاحا بارزا في الدراما السورية واللبنانية في السنوات الأخيرة، إذ بدأ مشواره الفني عام 2007، واشتهر بمسلسلي «زمن الخوف» و«خالد بن الوليد» علاوة على عشرات المسلسلات، ومن أبرز أدواره التي تعرف من خلالها على الجمهور المصري والعربي «باب الحارة» عام 2016، و«أسود فاتح» مع هيفاء وهبي.