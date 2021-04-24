حذرت عالمة الحشرات الأمريكية نانسي ترويانو من 5 أغراض تجلب حشرات الفراش إلى المنزل (البق)، خصوصاً باعتبارها ضيفا غير مرغوب فيه من الصعب التخلص منه. ووفق «نيويورك تايمز» (السبت)، تقول ترويانو: "شددت الجمعية الأمريكية لإدارة الآفات على ضرورة فحص الحقائب بعد العودة من السفر وفتحها بعيدا عن الأثاث للتأكد من خلوها من البق، وتعريضها لدورة تجفيف بدرجة حرارة عالية لـ15 دقيقة لقتل الحشرة. مع فحص الملابس الجديدة وتمريرها بالعملية ذاتها ثم الغسيل، مع الاستعانة بمتخصص في إدارة الآفات لفحص الأثاث المستعمل والاطمئنان على خلوه من الآفات، وكذلك محافظ المال والدباديب والدمى المحشوة بالقطن، لضمان منازل خالية من الحشرات.