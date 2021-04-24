لم يمض أسبوعان على إصدار المحكمة الاقتصادية في مصر حكمها في القضية التي رفعها الطيار أشرف أبو اليسر ضد الفنان المصري محمد رمضان، مُلزمة الأخير بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار، حتى رحل أبو اليسر ولفظ أنفاسه الأخيرة جراء تعرضه لوعكة صحية.

ووفقا لموقع «اليوم السابع»، فقد تدهورت الحالة الصحية للطيار أشرف أبو اليسر، ما أدى إلى دخوله العناية المركزة داخل أحد المستشفيات منذ فترة تتجاوز الشهر.

وكان أبو اليسر قد ذكر في دعواه أن الفنان محمد رمضان استغل صورته في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها «مش بتفتش في المطار»، مستغلا صورة أبواليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية بالطيار.

يذكر أن هيئة الطيران المدني، وقعت عقوبة على الطيار المدني أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران لسماحه للفنان بالتواجد والتصوير في قمرة قيادة الطائرة، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.