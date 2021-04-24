أعلنت السلطات اليونانية أنها تلقت مساعدة من المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، أسفرت عن ضبط أكثر من أربعة أطنان من الحشيش المخدر مخبأة في شحنة آلات صنع الحلويات، كانت متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا.

وتكللت جهود السلطات اليونانية بالنجاح في ضبط 4.3 طن من الحشيش المخدر داخل حاوية بعد المساعدة السعودية، عطفا على المعلومات التي تلقتها فرقة الجرائم المالية في اليونان والواردة من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وكانت الحاوية قد وصلت إلى ميناء بيرايوس الرئيسي في اليونان، واحتوت على ثلاث آلات لصنع «الكب كيك»، وكان مقررا نقلها بالسكك الحديدية في 20 أبريل الجاري عبر مقدونيا الشمالية وصربيا والمجر إلى براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا بعد قدومها من لبنان، إلا أن الضربة الاستباقية للسلطات اليونانية بمداهمة الحاوية في 16 أبريل أحبطت تهريبها.

وأعلنت السلطات اليونانية أن القيمة السوقية لشحنة الحشيش المخدر تقدر بنحو 33 مليون يورو، ويجري حاليا التحقيق في القضية.