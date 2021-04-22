أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إطلاق إدارة «فيلم العلا» التي ستُعنى بدعم وتسهيل تصوير الأفلام في محافظة العلا، ضمن إستراتيجيتها لتعزيز العلا وجهةً سياحيةً، وأكبر متحف حي في العالم.

وتمنح إدارة «فيلم العلا» فرصة اكتشاف مواقع التصوير الخلابة لصنّاع الأفلام وسط طبيعة العلا، وآثارها التاريخية، كذلك تقدم الإدارة الدعم لإتمام الموافقات المطلوبة، وتسهيل الإجراءات والتصاريح اللازمة، وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم.

وتعد محافظة العلا موطنًا لحضارات وتاريخ إنساني وطبيعي يعود لأكثر من 200 ألف عام، وهو ما يجعل منها وجهة فريدة لكل المنتجين وصنّاع الأفلام، وما تمثله من إرث حضاري ذا جاذبية تاريخية ومكانية، وما تمتلكه من بيئة طبيعية ثقافية فريدة.

وستركز الإدارة الجديدة كذلك على دعم وتحفيز الإنتاجات المحلية من خلال العمل مع جهات حكومية عدة مهتمة بتصوير وإنتاج الأفلام في العلا، حيث يعد ذلك جزءًا من سعي الهيئة للمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال دعم المواهب الوطنية في قطاع صناعة الأفلام، والمساهمة في تحسين بيئتها ورفع معاييرها نحو مستويات أكثر تقدمًا.

هذا وأبدى العديد من المنتجين العالميين اهتمامهم باكتشاف محافظة العلا وجهةً لتصوير أفلامهم، كما تم تصوير فيلم من إنتاج «هوليوود» سيعلن عنه قريبًا، إضافة لتصوير فيلمين سعوديين قريبًا في العلا، وهما «بين الرمال» و«نورة» بإخراج وإنتاج سعودي.

يذكر أن تطوير العلا لتكون وجهةً لتصوير الأفلام، يسهم في تحيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للهيئة الملكية لمحافظة العلا في تنويع الاقتصاد، مما سينعكس إيجابيًا على التعريف بالعلا وجهةً سياحيةً وثقافيةً عالميةً، وسيحقق أثرًا اقتصاديًا على أهالي وسكان العلا في قطاع الخدمات.

وإطلاق إدارة «فيلم العلا» يأتي ضمن جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتطوير المحافظة لتصبح وجهة عالمية بفرص جديدة وإمكانيات اقتصادية، كما تسترشد المشاريع التنموية التي تعمل عليها الهيئة بالمبادئ الاستراتيجية الـ12 المستمدة من ميثاق الهيئة وخطتها الإطارية، وتهدف إلى ضمان التنمية المستدامة ودعم البيان الثقافي للعلا.