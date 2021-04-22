أطلقت شركة أوبو، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، حملة #عيش_جو_رمضان، وذلك بمشاركة سفير أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح. وتهدف هذه الحملة إلى حث المجتمع على التقاط صور للحظات الرمضانية المميزة، ومشاركتها مع الأهل والأصدقاء أينما كانوا في العالم للبقاء على اتصال معهم في كافة الأوقات.

وخلال مشاركته في هذه الحملة، يظهر لاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح بمقطع فيديو على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي وهو يتلقى صندوق هدايا، يليه ظهور مقطع فيديو للحظات الرائعة التي تم تصويرها بجهاز أوبو رينو5، للتعبير عن مدى بقائه على اتصال مع العائلة مهما طالت المسافات.

تفرض علينا الحياة في بعض الأوقات أن نكون بعيدين عن عائلتنا، وهو الأمر الذي يتسبب في تفويت المشاهد أو اللحظات الرائعة، التي تجعل من شهر رمضان مميزاً بالنسبة لنا. ولكن وبفضل تقنية وسائل الاتصال المتقدمة، بات بمقدورنا التواصل مع أحبائنا، مهما كانت المسافات التي تفصلتا عنهم. ومن هذا المنطلق، تسعى حملة #عيش_جو_رمضان إلى تشجيع مستخدمي أجهزة أوبو للمشاركة في التقاط الصور واللحظات التي لا تنسى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للفوز بجوائز أوبو لأكثر الصور جمالاً وإبداعاً.

وبهذه المناسبة، قال فادي أبو شمط، مدير الإستراتيجية والتخطيط في شركة أوبو الشرق الأوسط: «يسرنا الانضمام إلى جمهورنا للتعبير عن قيم الشهر الفضيل المتمثلة في التراحم والكرم، إضافة إلى قيمنا التي تعكس سعينا الدؤوب للابتكار لصالح البشرية. فبسبب تداعيات جائحة كورونا، التي أبعدت الكثير عن أسرهم، ابتكرنا هذا العام حملة #عيش_جو_رمضان والتي تهدف إلى حث أفراد المجتمع على التقاط الصور عالية الدقة وتوثيق أجمل اللحظات من خلال استخدام أجهزة أوبو التي تتميز بتقنياتها العالية للبقاء على تواصل مع أفراد العائلة، والاستمتاع بلحظات الشهر الفضيل».

وأضاف:«لقد قمنا بتصميم هذه الحملة، بهدف إبراز أهمية التكنولوجيا، وتأثيرها الإيجابي، من خلال تمكين المستخدمين تقنيا، وتعزيز علاقتهم الوثيقة بالعلامة التجارية، بما ينسجم مع شعارنا "التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم"، حيث تسعى أوبو إلى نشر الفرح بين أفراد المجتمع، من خلال استخدام الميزات التقنية، وتمكين مستخدمي هواتف أوبو من استكشاف آفاق جديدة لأسلوب حياة أفضل».

وتجسد حملة #عيش_جو_رمضان جوهر سلسلة أجهزة أوبو الجديدة رينو 5، التي أثبتت أنها الأفضل في التصوير الفوتوغرافي، حيث تقدم أوبو تقنيات متقدمة لتصوير فيديو، وخاصية التصوير الفائق، بغض النظر عن البيئة المحيطة عند التصوير، كما تتيح المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أجهزة ربنو 5 برو 5G للمستخدمين تسهيل وإتقان التقاط الصور عالية الجودة بوضوح ودقة عالية حتى في أصعب الظروف، كما يتيح تصوير الفيديو الجديد ثنائي العرض للكاميرات الأمامية والخلفية العمل في وقت واحد، ويعد هذا الخيار مثاليا لعشاق تصوير الفيديو الذين يرغبون التصوير في مختلف الأوقات خاصة أثناء تصويرهم لأجواء رمضان.

وباستطاعة الراغبين في التفاعل مع هذه الحملة المستمرة حتى 9 مايو 2021، والتي يشارك فيها سفير العلامة التجارية محمد صلاح، زيارة حسابات أوبو السعودية على منصات التواصل الاجتماعي توتير، فايسبوك، وانستغرام، والمشاركة في الحملة من خلال استخدام وسم #عيش_جو_رمضان، والاستفادة من الفرصة بفوز أجهزة أوبو.



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